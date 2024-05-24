Mason Melia - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Mason Melia
|Команда
|Сент Патрикс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Mason Melia
|Команда
|Сент Патрикс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.06.2024
|1' - 89'
|Сент Патрикс
|2:1
|Шэмрок Роверс
|Ирландия. Премьер Дивизион, 21 тур
|76'
|07.06.2024
|1' - 74'
|Дроэда Юнайтед
|0:0
|Сент Патрикс
|Ирландия. Премьер Дивизион, 20 тур
|03.06.2024
|1' - 90'
|Сент Патрикс
|2:3
|Дандолк
|Ирландия. Премьер Дивизион, 19 тур
|58'
|31.05.2024
|1' - 90'
|Сент Патрикс
|2:1
|Голуэй Юнайтед
|Ирландия. Премьер Дивизион, 18 тур
|35'
|24.05.2024
|1' - 90'
|Богемиан
|2:2
|Сент Патрикс
|Ирландия. Премьер Дивизион, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч