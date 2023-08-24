Мустафа Нукич - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Мустафа
|Фамилия
|Нукич
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 декабря 1990 (33 года)
|Рост
|187
|Имя
|Мустафа
|Фамилия
|Нукич
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 декабря 1990 (33 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2023
|66' -90'
|Карабах (Агдам)
|1:1
|Олимпия (Любляна)
|24.08.2023
|72' -90'
|Олимпия (Любляна)
|0:2
|Карабах (Агдам)