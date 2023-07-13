Ведад Муфтич - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Ведад
|Фамилия
|Муфтич
|Команда
|Железничар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сараево
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 октября 2001 (22 года)
|Рост
|186
|Имя
|Ведад
|Фамилия
|Муфтич
|Команда
|Железничар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сараево
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 октября 2001 (22 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Железничар
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|1' -90'
|Нефтчи (Баку)
|2:0
|Железничар (Сараево)
|27.07.2023
|Был в запасе
|Железничар (Сараево)
|2:2
|Нефтчи (Баку)
|20.07.2023
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|1:2
|Железничар (Сараево)
|13.07.2023
|Был в запасе
|Железничар (Сараево)
|2:2
|Динамо (Минск)