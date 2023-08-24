Берге Петерсен - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Берге
|Фамилия
|Петерсен
|Команда
|КИ Клаксвик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|183
|Имя
|Берге
|Фамилия
|Петерсен
|Команда
|КИ Клаксвик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КИ Клаксвик
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2023
|21' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|2:1
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|24.08.2023
|67' -90'
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|1:1
|Шериф (Тирасполь)