Лук Касси - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Лук
|Фамилия
|Касси
|Команда
|КИ Клаксвик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 августа 1994 (29 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Лук
|Фамилия
|Касси
|Команда
|КИ Клаксвик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 августа 1994 (29 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КИ Клаксвик
|2
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2023
|1' -76'
|Шериф (Тирасполь)
|2:1
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|34'
|24.08.2023
|1' -77'
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|1:1
|Шериф (Тирасполь)
|52'