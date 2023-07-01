Килан Лебон - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Килан
|Фамилия
|Лебон
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июля 1997 (26 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Килан
|Фамилия
|Лебон
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июля 1997 (26 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтчи
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.07.2023
|1' -53'
|Нефтчи (Баку)
|0:1
|Фенербахче (Стамбул)
|08.07.2023
|29' -90'
|Нефтчи (Баку)
|0:4
|Црвена Звезда (Белград)
|01.07.2023
|1' -60'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:1
|Нефтчи (Баку)