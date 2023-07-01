Исмаил Зульфукарлы - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Исмаил
|Фамилия
|Зульфукарлы
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 апреля 2001 (23 года)
|Рост
|171
|Имя
|Исмаил
|Фамилия
|Зульфукарлы
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 апреля 2001 (23 года)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтчи
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.07.2023
|80' -90'
|Нефтчи (Баку)
|0:1
|Фенербахче (Стамбул)
|08.07.2023
|1' -29'
|Нефтчи (Баку)
|0:4
|Црвена Звезда (Белград)
|01.07.2023
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:1
|Нефтчи (Баку)