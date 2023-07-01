Руфат Аббасов - статистика
#82 | Защитник
|Имя
|Руфат
|Фамилия
|Аббасов
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 2005 (19 лет)
|Рост
|168
|Имя
|Руфат
|Фамилия
|Аббасов
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 2005 (19 лет)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтчи
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.07.2023
|89' -90'
|Нефтчи (Баку)
|0:1
|Фенербахче (Стамбул)
|08.07.2023
|Был в запасе
|Нефтчи (Баку)
|0:4
|Црвена Звезда (Белград)
|01.07.2023
|88' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:1
|Нефтчи (Баку)