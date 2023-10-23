Матеус Энрике - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Энрике
|Команда
|Америка Минейро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Салинас
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 октября 2002 (21 год)
|Рост
|178
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Энрике
|Команда
|Америка Минейро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Салинас
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 октября 2002 (21 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Америка Минейро
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2023
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|3:2
|Баия (Салвадор)
|30.11.2023
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|4:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|27.11.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:3
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|13.11.2023
|Был в запасе
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|09.11.2023
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:3
|Коритиба (Коритиба)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|02.11.2023
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|3:4
|Гремио (Порту-Алегри)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|23.10.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|19.10.2023
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|09.10.2023
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|3:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|20.09.2023
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|16.09.2023
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|2:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|04.09.2023
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|13.08.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|02.07.2023
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|26.06.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|23.06.2023
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|3:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|11.06.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|04.06.2023
|1' -80'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|29.05.2023
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|21.05.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Форталеза (Форталеза)