Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Матеус Энрике - статистика

    #36 | Полузащитник
    Имя Матеус
    Фамилия Энрике
    Команда Америка Минейро
    Состав Основной
    Родной город Салинас
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 октября 2002 (21 год)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Америка Минейро 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.12.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 3:2 Баия (Салвадор)
    30.11.2023 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 4:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    27.11.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:3 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    13.11.2023 Был в запасе Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 2:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    09.11.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:3 Коритиба (Коритиба)
    05.11.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    02.11.2023 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    29.10.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 3:4 Гремио (Порту-Алегри)
    26.10.2023 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    23.10.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    19.10.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    09.10.2023 Был в запасе Форталеза (Форталеза) 3:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    20.09.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:2 Брагантино (Сан-Паулу)
    16.09.2023 1' -90' Куяба (Куяба) 2:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    04.09.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Сантос (Сан-Паулу)
    20.08.2023 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    13.08.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Гойас (Гояния)
    02.07.2023 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    26.06.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    23.06.2023 Был в запасе Гремио (Порту-Алегри) 3:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    11.06.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    04.06.2023 1' -80' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    29.05.2023 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    21.05.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Форталеза (Форталеза)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+