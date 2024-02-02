Брено Каскардо - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Брено
|Фамилия
|Каскардо
|Команда
|Шабаб Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 сентября 2003 (20 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Брено
|Фамилия
|Каскардо
|Команда
|Шабаб Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 сентября 2003 (20 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.02.2024
|1' - 90'
|Шабаб Аль-Ахли
|1:3
|Ростов
|Зимний кубок РПЛ, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шабаб Аль-Ахли
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.02.2024
|1' -90'
|Шабаб Аль-Ахли (Дубаи)
|1:3
|Ростов (Ростов-на-Дону)