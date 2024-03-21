Костас Пилеас - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Костас
|Фамилия
|Пилеас
|Команда
|Пансерраикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 декабря 1998 (25 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Костас
|Фамилия
|Пилеас
|Команда
|Пансерраикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 декабря 1998 (25 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.06.2024
|68' - 90'
|Сан-Марино
|1:4
|Кипр
|Товарищеские матчи. Сборные
|08.06.2024
|Был в запасе
|Молдавия
|3:2
|Кипр
|Товарищеские матчи. Сборные