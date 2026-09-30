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МЛС 2026
Команды
Нью-Инглэнд Революшн
Бруклин Рейнс
Статистика
€ 2,50 млн
Бруклин Рейнс - статистика
Нью-Инглэнд Революшн
11 марта 2005 (21), Монровия
#21 | Полузащитник
173 см
США | Либерия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
77' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 2
20.09.2026
Орландо Сити
1' - 90'
14'
США. МЛС, 26 тур
Чикаго Файр
1 : 2
14.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
10.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Инглэнд Революшн
22
0
0
10
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 2
20.09.2026
Орландо Сити
1' - 90'
14'
США. МЛС, 26 тур
Чикаго Файр
1 : 2
14.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
10.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Коламбус
1 : 3
30.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 3
20.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
13'
США. МЛС, 3 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 2
08.08.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
90'
США. МЛС, 19 тур
Монреаль
2 : 2
02.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 1
26.07.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 0
23.07.2026
Торонто
1' - 90'
90'
США. МЛС, 14 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
17.05.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
70'
США. МЛС, 13 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 3
14.05.2026
Нэшвилл
1' - 85'
56'
США. МЛС, 12 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
10.05.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
03.05.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Интер Майами
1 : 1
26.04.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
23.04.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
87'
США. МЛС, 8 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
19.04.2026
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
12.04.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 0
04.04.2026
Монреаль
1' - 90'
27'
США. МЛС, 5 тур
Сент-Луис
3 : 1
22.03.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 73'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Инглэнд Революшн
6 : 1
15.03.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 0
28.02.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 82'
75'
США. МЛС, 1 тур
Нэшвилл
4 : 1
22.02.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
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