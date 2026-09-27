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МЛС 2026
Команды
Реал Солт-Лейк
Ноэль Калискан
Статистика
€ 1,80 млн
Ноэль Калискан - статистика
Реал Солт-Лейк
29 августа 2000 (26)
#92 | Полузащитник
180 см
Германия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
27.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Сиэтл
2 : 0
24.09.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 88'
США. МЛС, 27 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 3
20.09.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
59'
США. МЛС, 26 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
13.09.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
10.09.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2026
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Солт-Лейк
24
1
4
5
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
27.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Сиэтл
2 : 0
24.09.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 88'
США. МЛС, 27 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 3
20.09.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
59'
США. МЛС, 26 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
13.09.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
10.09.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Колорадо
1 : 0
30.08.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
67'
США. МЛС, 21 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 4
20.08.2026
Даллас
1' - 90'
50'
США. МЛС, 19 тур
Сент-Луис
1 : 1
02.08.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Портленд
2 : 1
26.07.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
23.07.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
23.05.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
75'
США. МЛС, 14 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
17.05.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
14.05.2026
Динамо Хьюстон
75' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Даллас
3 : 1
10.05.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 0
02.05.2026
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
27.04.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
48'
США. МЛС, 9 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
23.04.2026
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Реал Солт-Лейк
4 : 2
19.04.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 1
04.04.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
4, 82'
США. МЛС, 5 тур
Сан-Диего
2 : 2
23.03.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
40'
США. МЛС, 4 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
15.03.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
08.03.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
01.03.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
22.02.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
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