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МЛС 2026
Команды
Атланта Юнайтед
Ажани Фортюн
Статистика
€ 1,20 млн
Ажани Фортюн - статистика
Атланта Юнайтед
30 декабря 2002 (23)
#35 | Полузащитник
180 см
Тринидад и Тобаго | США
Статистика
Публикации
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
27.09.2026
Нью-Йорк Сити
67' - 90'
74'
США. МЛС, 27 тур
Портленд
0 : 1
20.09.2026
Атланта Юнайтед
83' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
13.09.2026
Атланта Юнайтед
1' - 57'
США. МЛС, 25 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
10.09.2026
Орландо Сити
1' - 46'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ 2024/2025
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атланта Юнайтед
14
3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
27.09.2026
Нью-Йорк Сити
67' - 90'
74'
США. МЛС, 27 тур
Портленд
0 : 1
20.09.2026
Атланта Юнайтед
83' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
13.09.2026
Атланта Юнайтед
1' - 57'
США. МЛС, 25 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
10.09.2026
Орландо Сити
1' - 46'
США. МЛС, 16 тур
Нэшвилл
1 : 0
18.07.2026
Атланта Юнайтед
1' - 11'
10'
США. МЛС, 15 тур
Коламбус
2 : 0
25.05.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Орландо Сити
1 : 1
17.05.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
86'
США. МЛС, 12 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
10.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
60' - 90'
69'
США. МЛС, 11 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
03.05.2026
Монреаль
64' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Торонто
1 : 2
25.04.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
23.04.2026
Нью-Инглэнд Революшн
79' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Атланта Юнайтед
0 : 2
19.04.2026
Нэшвилл
1' - 74'
США. МЛС, 7 тур
Чикаго Файр
1 : 0
12.04.2026
Атланта Юнайтед
89' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
05.04.2026
Коламбус
58' - 90'
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