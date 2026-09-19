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МЛС 2026
Команды
Нью-Йорк Ред Буллз
Давид Руис
Статистика
€ 1,50 млн
Давид Руис - статистика
Нью-Йорк Ред Буллз
8 февраля 2004 (22), Майами
#8 | Полузащитник
181 см
Гондурас | США
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 1
19.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
84' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Коламбус
0 : 1
13.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
80' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
10.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ 2024/2025
США. МЛС 2024
Товарищеские матчи 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер Майами
8
0
0
2
0
Нью-Йорк Ред Буллз
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 1
19.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
84' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Коламбус
0 : 1
13.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
80' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
10.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
20.08.2026
Интер Майами
90' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Интер Майами
2 : 2
02.08.2026
Коламбус
75' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Монреаль
0 : 1
26.07.2026
Интер Майами
90' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Интер Майами
3 : 2
23.07.2026
Чикаго Файр
1' - 69'
США. МЛС, 15 тур
Интер Майами
6 : 4
25.05.2026
Филадельфия Юнион
88' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Интер Майами
2 : 0
18.05.2026
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Цинциннати
3 : 5
14.05.2026
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Торонто
2 : 4
09.05.2026
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Интер Майами
1 : 1
26.04.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 70'
67'
США. МЛС, 9 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
23.04.2026
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Колорадо
2 : 3
18.04.2026
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Интер Майами
2 : 2
12.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Интер Майами
2 : 2
05.04.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 3
22.03.2026
Интер Майами
77' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Шарлотт
0 : 0
15.03.2026
Интер Майами
1' - 67'
США. МЛС, 3 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
08.03.2026
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Орландо Сити
2 : 4
02.03.2026
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
3 : 0
22.02.2026
Интер Майами
Был в запасе
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