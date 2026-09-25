Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Намибия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Колумбия. Примера А
Команды
Атлетико Насьональ
Андрес Рейес
Статистика
€ 1,20 млн
Андрес Рейес - статистика
Атлетико Насьональ
8 сентября 1999 (27)
#15 | Защитник
191 см
Колумбия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 12 тур
Атлетико Насьональ
1 : 1
25.09.2026
Мильонариос
1' - 90'
45'
Колумбия. Примера А, 13 тур
Интернасьонал де Богота
2 : 3
17.09.2026
Атлетико Насьональ
1' - 90'
Колумбия. Примера А, 10 тур
Атлетико Насьональ
2 : 0
14.09.2026
Агилас Дорадас
Был в запасе
Статистика по турнирам
Колумбия. Примера А 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Диего
1
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 13 тур
Шарлотт
3 : 0
20.04.2025
Сан-Диего
1' - 39'
32'
39'
США. МЛС, 12 тур
Колорадо
3 : 2
13.04.2025
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Сан-Диего
3 : 0
06.04.2025
Сиэтл
Был в запасе
Главные новости
Реакция Мостового на конфликт «Краснодара» и «Зенита»
16:16
Фото
Месси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
16:00
Обляков определил лучшего футболиста сборной России
15:30
1
Канчельскис назвал главную проблему сборной России
15:03
3
Известный болельщик «Спартака» хочет прощальный матч Дзюбы на «Лукойл Арене»
14:37
11
Видео
Тренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
14:28
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
4
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
18
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+