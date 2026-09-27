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МЛС 2026
Команды
Чикаго Файр
Эндрю Гутман
Статистика
€ 1,50 млн
Эндрю Гутман - статистика
Чикаго Файр
2 октября 1996 (30)
#15 | Защитник
180 см
США
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Шарлотт
0 : 1
27.09.2026
Чикаго Файр
75' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Нэшвилл
3 : 0
20.09.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Чикаго Файр
1 : 2
14.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
46' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Чикаго Файр
1 : 1
10.09.2026
Интер Майами
1' - 90'
10'
США. МЛС, 24 тур
Торонто
4 : 4
06.09.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2026
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чикаго Файр
21
1
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Шарлотт
0 : 1
27.09.2026
Чикаго Файр
75' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Нэшвилл
3 : 0
20.09.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Чикаго Файр
1 : 2
14.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
46' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Чикаго Файр
1 : 1
10.09.2026
Интер Майами
1' - 90'
10'
США. МЛС, 24 тур
Торонто
4 : 4
06.09.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Сиэтл
2 : 2
29.08.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Орландо Сити
1 : 2
20.08.2026
Чикаго Файр
1' - 61'
США. МЛС, 20 тур
Чикаго Файр
2 : 1
17.08.2026
Портленд
1' - 90'
9'
США. МЛС, 19 тур
Чикаго Файр
2 : 1
02.08.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 1
26.07.2026
Чикаго Файр
71' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Интер Майами
3 : 2
23.07.2026
Чикаго Файр
1' - 88'
США. МЛС, 15 тур
Чикаго Файр
2 : 1
24.05.2026
Торонто
1' - 90'
65'
60'
США. МЛС, 14 тур
Монреаль
0 : 2
16.05.2026
Чикаго Файр
61' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 3
14.05.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
90'
США. МЛС, 12 тур
Чикаго Файр
1 : 3
09.05.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Чикаго Файр
2 : 3
03.05.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Чикаго Файр
5 : 0
26.04.2026
Канзаc Сити
1' - 84'
10'
США. МЛС, 8 тур
Цинциннати
3 : 3
19.04.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Чикаго Файр
1 : 0
12.04.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Чикаго Файр
1 : 0
05.04.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
21.03.2026
Чикаго Файр
1' - 46'
45'
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