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Аргентина. Примера
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Тальерес де Кордоба
Франко Кристальдо
Статистика
€ 3,50 млн
Франко Кристальдо - статистика
Тальерес де Кордоба
15 августа 1996 (30), Морон
#19 | Полузащитник
175 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Институто
3 : 1
20.09.2026
Тальерес де Кордоба
1' - 46'
Аргентина. Примера, 9 тур
Тальерес де Кордоба
2 : 1
13.09.2026
Унион Санта-Фе
1' - 73'
Аргентина. Примера, 8 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
06.09.2026
Тальерес де Кордоба
1' - 90'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Бразилия. Серия А 2025
Копа Судамерикана 2025
Бразилия. Серия А 2024
Кубок Либертадорес 2024
Бразилия. Серия А 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гремио
30
1
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
1' - 90'
48'
29'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Гремио
1 : 2
03.12.2025
Флуминенсе
56' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
3 : 2
26.11.2025
Палмейрас
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ботафого
3 : 2
23.11.2025
Гремио
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Гремио
2 : 0
20.11.2025
Васко да Гама
1' - 73'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Форталеза
2 : 2
10.11.2025
Гремио
62' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Гремио
0 : 1
06.11.2025
Крузейро
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
2 : 0
02.11.2025
Гремио
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Гремио
3 : 1
26.10.2025
Жувентуде
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Баия
4 : 0
20.10.2025
Гремио
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гремио
2 : 0
17.10.2025
Сан-Паулу
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Брагантино
1 : 0
05.10.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Сантос
1 : 1
02.10.2025
Гремио
59' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Гремио
3 : 1
28.09.2025
Витория
61' - 90'
67'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Гремио
1 : 1
25.09.2025
Ботафого
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Интернасьонал
2 : 3
21.09.2025
Гремио
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Гремио
0 : 1
13.09.2025
Мирассол
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Фламенго
1 : 1
31.08.2025
Гремио
60' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Гремио
0 : 0
24.08.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Атлетико Минейро
1 : 3
17.08.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Гремио
0 : 1
11.08.2025
Спорт Ресифи
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Флуминенсе
1 : 0
03.08.2025
Гремио
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Гремио
2 : 1
30.07.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Васко да Гама
1 : 1
19.07.2025
Гремио
54' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Крузейро
4 : 1
14.07.2025
Гремио
1' - 60'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Гремио
1 : 1
13.06.2025
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Жувентуде
0 : 2
01.06.2025
Гремио
1' - 90'
38'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Гремио
1 : 0
25.05.2025
Баия
1' - 74'
26'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сан-Паулу
2 : 1
18.05.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Гремио
1 : 1
11.05.2025
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
1 : 0
04.05.2025
Сантос
1' - 61'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Витория
1 : 1
28.04.2025
Гремио
1' - 58'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 1
20.04.2025
Интернасьонал
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Мирассол
4 : 1
17.04.2025
Гремио
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Гремио
0 : 2
13.04.2025
Фламенго
1' - 75'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сеара
2 : 0
06.04.2025
Гремио
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Гремио
2 : 1
30.03.2025
Атлетико Минейро
Был в запасе
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