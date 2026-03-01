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Испания. Сегунда
Команды
Мирандес
Альберто Мари
Статистика
€ 800 тыс
Альберто Мари - статистика
Мирандес
11 июля 2001 (25), Аликанте
#14 | Нападающий
183 см
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Испания. Примера 2023/2024
Испания. Примера 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мирандес
19
1
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 28 тур
Мирандес
0 : 1
01.03.2026
Сеута
46' - 88'
Испания. Сегунда, 27 тур
Уэска
1 : 2
21.02.2026
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Мирандес
1 : 1
15.02.2026
Лас-Пальмас
1' - 68'
57'
Испания. Сегунда, 25 тур
Расинг
1 : 0
09.02.2026
Мирандес
63' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Спортинг
3 : 0
24.01.2026
Мирандес
1' - 74'
Испания. Сегунда, 22 тур
Мирандес
1 : 2
18.01.2026
ФК Андорра
1' - 90'
6'
Испания. Сегунда, 21 тур
Мирандес
2 : 2
10.01.2026
Альмерия
76' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Эйбар
2 : 1
02.01.2026
Мирандес
87' - 90'
Испания. Сегунда, 19 тур
Мирандес
1 : 2
21.12.2025
Кордоба
84' - 90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Кастельон
3 : 1
15.12.2025
Мирандес
85' - 90'
Испания. Сегунда, 17 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
08.12.2025
Мирандес
1' - 57'
34'
Испания. Сегунда, 16 тур
Мирандес
1 : 0
30.11.2025
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Малага
3 : 2
23.11.2025
Мирандес
1' - 75'
59'
49'
Испания. Сегунда, 14 тур
Мирандес
0 : 2
16.11.2025
Бургос
1' - 75'
Испания. Сегунда, 13 тур
Мирандес
2 : 1
07.11.2025
Спортинг
1' - 75'
52'
Испания. Сегунда, 12 тур
Леонеса
3 : 2
01.11.2025
Мирандес
1' - 77'
Испания. Сегунда, 11 тур
Мирандес
1 : 3
25.10.2025
Расинг
1' - 75'
42'
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
2 : 0
18.10.2025
Мирандес
1' - 67'
Испания. Сегунда, 9 тур
Мирандес
0 : 0
11.10.2025
Леганес
70' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Вальядолид
1 : 1
05.10.2025
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
0 : 1
26.09.2025
Сарагоса
71' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
ФК Андорра
1 : 1
20.09.2025
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
1 : 5
13.09.2025
Депортиво
Был в запасе
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