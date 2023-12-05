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    Альберто Мари - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Альберто
    Фамилия Мари
    Команда Валенсия
    Состав Основной
    Родной город Аликанте
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 июля 2001 (22 года)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.12.2023 Был в запасе Райо Вальекано 0:1 Валенсия Испания. Примера, 18 тур
    16.12.2023 81' - 90' Валенсия 1:1 Барселона Испания. Примера, 17 тур
    08.12.2023 Был в запасе Хетафе 1:0 Валенсия Испания. Примера, 16 тур
    05.12.2023 82' - 90' Ароса 0:1 Валенсия Испания. Кубок, 1/32 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Валенсия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.12.2023 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 0:1 Валенсия (Валенсия)
    16.12.2023 81' -90' Валенсия (Валенсия) 1:1 Барселона (Барселона)
    08.12.2023 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:0 Валенсия (Валенсия)
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