Альберто Мари - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Альберто
|Фамилия
|Мари
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аликанте
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 июля 2001 (22 года)
|Рост
|183
|Имя
|Альберто
|Фамилия
|Мари
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аликанте
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 июля 2001 (22 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.12.2023
|Был в запасе
|Райо Вальекано
|0:1
|Валенсия
|Испания. Примера, 18 тур
|16.12.2023
|81' - 90'
|Валенсия
|1:1
|Барселона
|Испания. Примера, 17 тур
|08.12.2023
|Был в запасе
|Хетафе
|1:0
|Валенсия
|Испания. Примера, 16 тур
|05.12.2023
|82' - 90'
|Ароса
|0:1
|Валенсия
|Испания. Кубок, 1/32 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Валенсия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.12.2023
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:1
|Валенсия (Валенсия)
|16.12.2023
|81' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Барселона (Барселона)
|08.12.2023
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)