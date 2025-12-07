Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Резенде - статистика

Циндао Вест Кост
2 января 1995 (31), Рио-де-Жанейро
#23 | Полузащитник
186 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Баия
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Флуминенсе
2 : 0
07.12.2025
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Баия
1 : 0
23.11.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Интернасьонал
2 : 2
09.11.2025
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
06.11.2025
Баия
55' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Баия
2 : 1
02.11.2025
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сан-Паулу
2 : 0
26.10.2025
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Баия
1 : 0
23.10.2025
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Баия
4 : 0
20.10.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Витория
2 : 1
17.10.2025
Баия
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Баия
1 : 0
06.10.2025
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
2 : 1
02.10.2025
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Баия
1 : 0
28.09.2025
Палмейрас
88' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Васко да Гама
3 : 1
25.09.2025
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сеара
1 : 1
21.09.2025
Баия
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Баия
1 : 2
16.09.2025
Крузейро
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Мирассол
5 : 1
01.09.2025
Баия
39' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Баия
2 : 0
24.08.2025
Сантос
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Коринтианс
1 : 2
17.08.2025
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Баия
3 : 3
10.08.2025
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Спорт Ресифи
0 : 0
02.08.2025
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Фламенго
1 : 0
11.05.2025
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Баия
1 : 0
04.05.2025
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Палмейрас
0 : 1
28.04.2025
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Баия
1 : 0
22.04.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
3 : 0
18.04.2025
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Баия
1 : 1
13.04.2025
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сантос
2 : 2
07.04.2025
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Баия
1 : 1
31.03.2025
Коринтианс
Был в запасе
Главные новости
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
2
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
11
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
5
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
4
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
4
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+