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    Сергей Приходько - статистика

    #34 | Вратарь
    Имя Сергей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Приходько
    Команда ТСК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 9 мая 1984 (38 лет)
    Рост 191
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 1 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.05.2009 Был в запасе Днепр (Днепр) 4:1 Черноморец (Одесса)
    25.04.2009 Был в запасе Шахтер (Донецк) 1:0 Черноморец (Одесса)
    28.11.2008 Был в запасе Черноморец (Одесса) 2:1 Металлург (Донецк)
    14.11.2008 Был в запасе Металлург (Запорожье) 1:3 Черноморец (Одесса)
    25.10.2008 Был в запасе Черноморец (Одесса) 1:1 Днепр (Днепр)
    30.08.2008 1' -90' Таврия (Симферополь) 1:3 Черноморец (Одесса)
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