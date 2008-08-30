Сергей Приходько - статистика
#34 | Вратарь
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Приходько
|Команда
|ТСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|191
|Вес
|80
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Приходько
|Команда
|ТСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|191
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|1
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2009
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|4:1
|Черноморец (Одесса)
|25.04.2009
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|28.11.2008
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|2:1
|Металлург (Донецк)
|14.11.2008
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|1:3
|Черноморец (Одесса)
|25.10.2008
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Днепр (Днепр)
|30.08.2008
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:3
|Черноморец (Одесса)