Зак Лавлейс - статистика
#65 | Нападающий
|Имя
|Зак
|Фамилия
|Лавлейс
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 января 2006 (18 лет)
|Имя
|Зак
|Фамилия
|Лавлейс
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 января 2006 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рейнджерс
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.10.2023
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:3
|Рейнджерс (Глазго)
|38'
|30.09.2023
|84' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|1:3
|Абердин (Абердин)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|1:0
|Мазервелл (Мазервелл)