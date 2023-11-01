Лаутаро Бланко - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Лаутаро
|Фамилия
|Бланко
|Команда
|Бока Хуниорс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 февраля 1999 (25 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Лаутаро
|Фамилия
|Бланко
|Команда
|Бока Хуниорс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 февраля 1999 (25 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|Был в запасе
|Форталеза
|4:2
|Бока Хуниорс
|Копа Судамерикана, 3 тур
|10.04.2024
|60' - 90'
|Бока Хуниорс
|1:0
|Спортиво Триниденс
|Копа Судамерикана, 2 тур
|04.04.2024
|Был в запасе
|Насьональ Потоси
|0:0
|Бока Хуниорс
|Копа Судамерикана, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эльче
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2024
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|0:2
|Жирона (Жирона)
|07.12.2023
|1' -56'
|Линарес (Линарес)
|1:3
|Эльче (Эльче)
|01.11.2023
|1' -90'
|Эуропа (Барселона)
|0:2
|Эльче (Эльче)