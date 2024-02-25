Stephen Afrifa - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Stephen Afrifa
|Команда
|Канзаc Сити
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Stephen Afrifa
|Команда
|Канзаc Сити
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|31.03.2024
|90' - 90'
|Торонто
|1:3
|Канзаc Сити
|США. МЛС, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Канзаc Сити
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.03.2024
|90' -90'
|Торонто (Торонто)
|1:3
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|24.03.2024
|83' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|2:3
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|17.03.2024
|53' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|0:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|03.03.2024
|87' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|1:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|25.02.2024
|59' -90'
|Динамо Хьюстон (Хьюстон)
|1:1
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)