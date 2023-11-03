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    Julián Palacios - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Julián Palacios
    Команда Астерас
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.04.2024 1' - 90' Астерас 0:2 Панетоликос Греция. Суперлига, 5 тур
    13.04.2024 1' - 46' ПАС 0:1 Астерас Греция. Суперлига, 4 тур
    06.04.2024 72' - 90' Астерас 1:2 Кифисиас Греция. Суперлига, 3 тур
    85'
    30.03.2024 1' - 60' Пансерраикос 2:0 Астерас Греция. Суперлига, 2 тур
    55'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гойас 27 1 1 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 1:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    01.12.2023 1' -56' Гремио (Порту-Алегри) 2:1 Гойас (Гояния)
    48'
    28.11.2023 1' -75' Гойас (Гояния) 0:1 Крузейро (Белу-Оризонти)
    13.11.2023 64' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Гойас (Гояния)
    10.11.2023 62' -90' Гойас (Гояния) 0:1 Сантос (Сан-Паулу)
    03.11.2023 57' -90' Гойас (Гояния) 0:2 Брагантино (Сан-Паулу)
    90'
    29.10.2023 1' -65' Гойас (Гояния) 1:1 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    61'
    26.10.2023 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 5:3 Гойас (Гояния)
    69' 51'
    22.10.2023 1' -73' Куяба (Куяба) 1:1 Гойас (Гояния)
    19.10.2023 1' -59' Гойас (Гояния) 2:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    07.10.2023 1' -90' Гойас (Гояния) 4:6 Баия (Салвадор)
    21.09.2023 46' -90' Гойас (Гояния) 0:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    85'
    16.09.2023 78' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 1:0 Гойас (Гояния)
    02.09.2023 77' -90' Гойас (Гояния) 0:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    27.08.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Гойас (Гояния)
    22.08.2023 78' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    09.07.2023 1' -46' Сантос (Сан-Паулу) 4:3 Гойас (Гояния)
    04.07.2023 46' -90' Гойас (Гояния) 1:2 Коритиба (Коритиба)
    90'
    26.06.2023 1' -75' Брагантино (Сан-Паулу) 2:0 Гойас (Гояния)
    23.06.2023 1' -82' Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 0:1 Гойас (Гояния)
    12.06.2023 1' -90' Гойас (Гояния) 2:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    05.06.2023 1' -90' Гойас (Гояния) 0:1 Куяба (Куяба)
    28.05.2023 1' -68' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Гойас (Гояния)
    20.05.2023 1' -67' Баия (Салвадор) 1:1 Гойас (Гояния)
    15.05.2023 1' -84' Гойас (Гояния) 2:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    11.05.2023 1' -83' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:0 Гойас (Гояния)
    08.05.2023 1' -90' Гойас (Гояния) 0:5 Палмейрас (Сан-Паулу)
    01.05.2023 1' -64' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Гойас (Гояния)
    24.04.2023 1' -87' Гойас (Гояния) 3:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    31' 82'
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