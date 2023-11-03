Julián Palacios - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Julián Palacios
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Julián Palacios
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.04.2024
|1' - 90'
|Астерас
|0:2
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 5 тур
|13.04.2024
|1' - 46'
|ПАС
|0:1
|Астерас
|Греция. Суперлига, 4 тур
|06.04.2024
|72' - 90'
|Астерас
|1:2
|Кифисиас
|Греция. Суперлига, 3 тур
|85'
|30.03.2024
|1' - 60'
|Пансерраикос
|2:0
|Астерас
|Греция. Суперлига, 2 тур
|55'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гойас
|27
|1
|1
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2023
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|01.12.2023
|1' -56'
|Гремио (Порту-Алегри)
|2:1
|Гойас (Гояния)
|48'
|28.11.2023
|1' -75'
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|13.11.2023
|64' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Гойас (Гояния)
|10.11.2023
|62' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|03.11.2023
|57' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|90'
|29.10.2023
|1' -65'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|61'
|26.10.2023
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|5:3
|Гойас (Гояния)
|69' 51'
|22.10.2023
|1' -73'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|19.10.2023
|1' -59'
|Гойас (Гояния)
|2:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|07.10.2023
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|4:6
|Баия (Салвадор)
|21.09.2023
|46' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|85'
|16.09.2023
|78' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|02.09.2023
|77' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|22.08.2023
|78' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|09.07.2023
|1' -46'
|Сантос (Сан-Паулу)
|4:3
|Гойас (Гояния)
|04.07.2023
|46' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:2
|Коритиба (Коритиба)
|90'
|26.06.2023
|1' -75'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:0
|Гойас (Гояния)
|23.06.2023
|1' -82'
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|12.06.2023
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|05.06.2023
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|28.05.2023
|1' -68'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Гойас (Гояния)
|20.05.2023
|1' -67'
|Баия (Салвадор)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|15.05.2023
|1' -84'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|11.05.2023
|1' -83'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Гойас (Гояния)
|08.05.2023
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:5
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|01.05.2023
|1' -64'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|24.04.2023
|1' -87'
|Гойас (Гояния)
|3:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|31' 82'