Владислав Яцкевич - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Яцкевич
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сморгонь
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 сентября 1998 (25 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Яцкевич
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сморгонь
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 сентября 1998 (25 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.04.2024
|1' - 82'
|Сморгонь
|2:2
|Гомель
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|32'
|13.04.2024
|1' - 90'
|Гомель
|0:1
|Динамо
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|06.04.2024
|46' - 90'
|БАТЭ
|1:3
|Гомель
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|31.03.2024
|1' - 90'
|Гомель
|2:3
|Неман
|Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
|37'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гомель
|5
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2024
|1' -82'
|Сморгонь (Сморгонь)
|2:2
|Гомель (Гомель)
|32'
|13.04.2024
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|Динамо (Минск)
|06.04.2024
|46' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:3
|Гомель (Гомель)
|31.03.2024
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|2:3
|Неман (Гродно)
|37'
|17.03.2024
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:1
|Гомель (Гомель)