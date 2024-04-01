Вегард Эрлиен - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Вегард
|Фамилия
|Эрлиен
|Команда
|Тромсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тронхейм
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 1998 (26 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Вегард
|Фамилия
|Эрлиен
|Команда
|Тромсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тронхейм
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 1998 (26 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.04.2024
|1' - 90'
|Кристиансунд
|1:0
|Тромсе
|Норвегия. Элитсериен, 4 тур
|14.04.2024
|1' - 90'
|Тромсе
|0:1
|Хаугесунд
|Норвегия. Элитсериен, 3 тур
|01.04.2024
|1' - 90'
|Тромсе
|2:4
|Бранн
|Норвегия. Элитсериен, 1 тур
|65' 73'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тромсе
|3
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.04.2024
|1' -90'
|Кристиансунд (Кристиансунн)
|1:0
|Тромсе (Тромсе)
|14.04.2024
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|0:1
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|01.04.2024
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:4
|Бранн (Берген)
|65' 73'