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    Владислав Полоз - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Владислав
    Отчество Михайлович
    Фамилия Полоз
    Команда Славия-Мозырь
    Состав Основной
    Родной город Мозырь
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 июня 2001 (22 года)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Славия-Мозырь 18 4 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2023 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 2:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    25.11.2023 1' -69' Славия-Мозырь (Мозырь) 0:0 Гомель (Гомель)
    10.11.2023 1' -78' Шахтер (Солигорск) 0:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    05.11.2023 Был в запасе Славия-Мозырь (Мозырь) 0:1 Неман (Гродно)
    28.10.2023 1' -76' Нафтан (Новополоцк) 2:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    30'
    21.10.2023 1' -57' Славия-Мозырь (Мозырь) 0:2 БАТЭ (Борисов)
    06.10.2023 1' -28' Слуцк (Слуцк) 1:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    24.09.2023 Был в запасе Славия-Мозырь (Мозырь) 2:1 Ислочь (Минский район)
    15.09.2023 84' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 2:2 Славия-Мозырь (Мозырь)
    02.09.2023 Был в запасе Славия-Мозырь (Мозырь) 4:1 Белшина (Бобруйск)
    26.08.2023 86' -90' Сморгонь (Сморгонь) 0:2 Славия-Мозырь (Мозырь)
    02.07.2023 1' -73' Гомель (Гомель) 3:2 Славия-Мозырь (Мозырь)
    5' 59'
    24.06.2023 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 3:1 Шахтер (Солигорск)
    39'
    10.06.2023 75' -90' Неман (Гродно) 1:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    24.05.2023 1' -90' БАТЭ (Борисов) 1:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    10'
    19.05.2023 1' -76' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:0 Слуцк (Слуцк)
    05.05.2023 75' -90' Ислочь (Минский район) 0:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    22.04.2023 1' -81' Белшина (Бобруйск) 1:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    09.04.2023 1' -35' Динамо-Брест (Брест) 0:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    02.04.2023 69' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 0:2 Динамо (Минск)
    17.03.2023 1' -43' Минск (Минск) 2:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
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