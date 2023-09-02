Владислав Полоз - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Полоз
|Команда
|Славия-Мозырь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мозырь
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июня 2001 (22 года)
|Рост
|178
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Полоз
|Команда
|Славия-Мозырь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мозырь
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июня 2001 (22 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия-Мозырь
|18
|4
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2023
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|25.11.2023
|1' -69'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:0
|Гомель (Гомель)
|10.11.2023
|1' -78'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:1
|Неман (Гродно)
|28.10.2023
|1' -76'
|Нафтан (Новополоцк)
|2:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|30'
|21.10.2023
|1' -57'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)
|06.10.2023
|1' -28'
|Слуцк (Слуцк)
|1:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:1
|Ислочь (Минский район)
|15.09.2023
|84' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:2
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|4:1
|Белшина (Бобруйск)
|26.08.2023
|86' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|0:2
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|02.07.2023
|1' -73'
|Гомель (Гомель)
|3:2
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|5' 59'
|24.06.2023
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|3:1
|Шахтер (Солигорск)
|39'
|10.06.2023
|75' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|24.05.2023
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|10'
|19.05.2023
|1' -76'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|05.05.2023
|75' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|22.04.2023
|1' -81'
|Белшина (Бобруйск)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|09.04.2023
|1' -35'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|02.04.2023
|69' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:2
|Динамо (Минск)
|17.03.2023
|1' -43'
|Минск (Минск)
|2:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)