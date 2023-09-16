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    Fredrik Tobias Berglie - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Fredrik Tobias Berglie
    Команда Сандефьорд
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сандефьорд 11 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2023 Был в запасе Сандефьорд (Сандефьорд) 1:0 Лиллестрем (Лиллестрем)
    26.11.2023 1' -90' Стабек (Берум) 2:1 Сандефьорд (Сандефьорд)
    12.11.2023 1' -90' Сандефьорд (Сандефьорд) 2:2 Русенборг (Тронхейм)
    06.11.2023 1' -90' Олесунн (Олесунн) 0:3 Сандефьорд (Сандефьорд)
    29.10.2023 Был в запасе Сандефьорд (Сандефьорд) 1:1 Бранн (Берген)
    21.10.2023 1' -90' Буде-Глимт (Буде) 4:3 Сандефьорд (Сандефьорд)
    08.10.2023 Был в запасе Сандефьорд (Сандефьорд) 0:1 ХамКам (Хамар)
    01.10.2023 Был в запасе Сандефьорд (Сандефьорд) 1:2 Волеренга (Осло)
    24.09.2023 Был в запасе Викинг (Ставангер) 4:3 Сандефьорд (Сандефьорд)
    16.09.2023 Был в запасе Сандефьорд (Сандефьорд) 2:0 Стремсгодсет (Драммен)
    03.09.2023 Был в запасе Одд (Шиен) 3:2 Сандефьорд (Сандефьорд)
    27.08.2023 Был в запасе Сандефьорд (Сандефьорд) 0:0 Хаугесунд (Хаугесунд)
    20.08.2023 Был в запасе Тромсе (Тромсе) 1:0 Сандефьорд (Сандефьорд)
    12.08.2023 Был в запасе Сандефьорд (Сандефьорд) 2:2 Мольде (Мольде)
    29.07.2023 1' -90' Волеренга (Осло) 2:3 Сандефьорд (Сандефьорд)
    23.07.2023 Был в запасе Сандефьорд (Сандефьорд) 2:5 Буде-Глимт (Буде)
    16.07.2023 Был в запасе Лиллестрем (Лиллестрем) 4:2 Сандефьорд (Сандефьорд)
    09.07.2023 Был в запасе Сандефьорд (Сандефьорд) 0:0 Стабек (Берум)
    02.07.2023 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 6:1 Сандефьорд (Сандефьорд)
    11.06.2023 1' -90' Хаугесунд (Хаугесунд) 3:2 Сандефьорд (Сандефьорд)
    04.06.2023 1' -90' Сандефьорд (Сандефьорд) 4:1 Одд (Шиен)
    29.05.2023 1' -90' Мольде (Мольде) 5:0 Сандефьорд (Сандефьорд)
    16.05.2023 1' -90' Стремсгодсет (Драммен) 1:0 Сандефьорд (Сандефьорд)
    13.05.2023 Был в запасе Сандефьорд (Сандефьорд) 1:2 Викинг (Ставангер)
    16.04.2023 1' -90' Сандефьорд (Сандефьорд) 0:0 Тромсе (Тромсе)
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