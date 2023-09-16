Fredrik Tobias Berglie - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Fredrik Tobias Berglie
|Команда
|Сандефьорд
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Fredrik Tobias Berglie
|Команда
|Сандефьорд
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сандефьорд
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|Был в запасе
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|1:0
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|26.11.2023
|1' -90'
|Стабек (Берум)
|2:1
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|12.11.2023
|1' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|2:2
|Русенборг (Тронхейм)
|06.11.2023
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|0:3
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|1:1
|Бранн (Берген)
|21.10.2023
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|4:3
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|0:1
|ХамКам (Хамар)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|1:2
|Волеренга (Осло)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Викинг (Ставангер)
|4:3
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|2:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|3:2
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|0:0
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Тромсе (Тромсе)
|1:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|12.08.2023
|Был в запасе
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|2:2
|Мольде (Мольде)
|29.07.2023
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|2:3
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|23.07.2023
|Был в запасе
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|2:5
|Буде-Глимт (Буде)
|16.07.2023
|Был в запасе
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|4:2
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|09.07.2023
|Был в запасе
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|0:0
|Стабек (Берум)
|02.07.2023
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|6:1
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|11.06.2023
|1' -90'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|3:2
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|04.06.2023
|1' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|4:1
|Одд (Шиен)
|29.05.2023
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|5:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|16.05.2023
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|1:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|13.05.2023
|Был в запасе
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|1:2
|Викинг (Ставангер)
|16.04.2023
|1' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|0:0
|Тромсе (Тромсе)