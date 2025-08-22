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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
КФУМ-Камератене - ХамКам
КФУМ-Камератене - ХамКам: обзор матча 22 августа 2025
КФУМ-Камератене
22.08.2025, пятница, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
2 : 2
Завершен
ХамКам
48'
S. Hestnes
14'
A. Roaldsoy
88'
G. Simenstad
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КФУМ-Камератене - ХамКам
Конец матча
90'
+4'
89'
Желтая карточка
E. Amundsen-Day
88'
ГОЛ! 1:2!
G. Simenstad
80'
Замена
E. Amundsen-Day
️️️️
Ф. Сьелстад
68'
Желтая карточка
A. Roaldsoy
Замена
T. Haltvik
️️️️
I. Ndiaye
68'
Замена
Б. Нжие
️️️️
D. Hickson Gyedu
68'
61'
Замена
G. Simenstad
️️️️
T. Andre Soras
ГОЛ! 1:1!
S. Hestnes
Пас отдал
S. Hakami Sandal
48'
Второй тайм
45'
+1'
14'
ГОЛ! 0:1!
A. Roaldsoy
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КФУМ-Камератене
1
Emil Odegaard
ВР
3
Ayoub Aleesami
ЦЗ
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
3
Mathias Tonnessen
ЦЗ
42
David Hickson Gyedu
ЦЗ
10
Moussa Njie
ЦП
14
Hakon Helland Hoseth
ЦП
8
Simen Hestnes
(К)
ЦП
4
Sverre Hakami Sandal
ЦП
16
Jonas Lange Hjorth
ЦП
28
I. Ndiaye
ЦФ
Главный тренер
Йоханнес Мосгор
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
2
Gustav Granath
ЦЗ
14
Luc Mares
ЦЗ
29
Anton Ekeroth
ЦЗ
23
Фредрик Сьелстад
(К)
ОП
16
Alwande Roaldsoy
ЦП
17
Aksel Baran Potur
ЦП
27
Tore Andre Soras
ЦП
9
Kristian Stromland Lien
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
КФУМ-Камератене
31
Henri Sorlie
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
4
Momodou Lion Njie
ЦЗ
2
Daniel Schneider
ЦЗ
4
Mansour Sinyan
ЦЗ
10
Билал Нжие
ПВ
13
Brage Skaret
ЦФ
14
Teodor Haltvik
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
ХамКам
30
Alexander Nilsson
ВР
3
Ethan Amundsen-Day
ЦЗ
4
Халвор Родолен Опсал
ЦЗ
34
Mads Orrhaug Larsen
ЦЗ
26
Mats Pedersen
ЦП
18
Gard Simenstad
ЦП
36
Peter Sunday
ЦП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
4-5-1
1
3
3
42
5
14
8
4
16
10
28
3-1-3-3
12
Сандберг
2
14
29
23
Сьелстад
16
17
27
14
Мава
7
9
42
10
Нжие
10
Нжие
42
28
14
14
28
23
Сьелстад
3
3
23
Сьелстад
26
26
27
18
18
27
Остались в запасе
КФУМ-Камератене
ХамКам
31
Henri Sorlie
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
4
Momodou Lion Njie
ЦЗ
2
Daniel Schneider
ЦЗ
4
Mansour Sinyan
ЦЗ
13
Brage Skaret
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Йоханнес Мосгор
30
Alexander Nilsson
ВР
4
Халвор Родолен Опсал
ЦЗ
34
Mads Orrhaug Larsen
ЦЗ
36
Peter Sunday
ЦП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
31
Henri Sorlie
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
4
Momodou Lion Njie
ЦЗ
2
Daniel Schneider
ЦЗ
4
Mansour Sinyan
ЦЗ
13
Brage Skaret
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Остались в запасе
30
Alexander Nilsson
ВР
4
Халвор Родолен Опсал
ЦЗ
34
Mads Orrhaug Larsen
ЦЗ
36
Peter Sunday
ЦП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Йоханнес Мосгор
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча КФУМ-Камератене - ХамКам
2
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
1
Нарушения
8
10
Офсайды
0
2
Количество передач
578
412
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.01
0.46
Матчи команд
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
КФУМ-Камератене
- : -
13.09.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Мольде
2 : 0
06.09.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Старт
4 : 1
30.08.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
КФУМ-Камератене
1 : 1
15.08.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Сандефьорд
0 : 1
07.08.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
КФУМ-Камератене
2 : 1
02.08.2026
Кристиансунд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
ХамКам
- : -
13.09.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Русенборг
4 : 0
05.09.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
ХамКам
2 : 2
30.08.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Бранн
3 : 0
16.08.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
ХамКам
1 : 1
09.08.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Волеренга
0 : 3
31.07.2026
ХамКам
Информация о матче
Главный судья:
Sivert Amland, Norway
Стадион:
KFUM Arena, Oslo
Игрок матча
Рейтинг
Hakon Helland Hoseth
Полузащитник
Рейтинг: 7.7
Минут на поле
80
Голы
1
Ассисты
0
Ударов по воротам
4
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