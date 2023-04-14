Дмитрий Лутик - статистика
#41 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Лутик
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Орша
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 июня 2002 (21 год)
|Рост
|186
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Лутик
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Орша
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 июня 2002 (21 год)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нафтан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.04.2023
|58' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:0
|Минск (Минск)