Максим Касараб - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Касараб
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июня 2003 (20 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Максим
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Касараб
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июня 2003 (20 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.06.2023
|1' - 90'
|Минск
|2:1
|Сморгонь
|Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
|02.06.2023
|1' - 90'
|Динамо-Брест
|1:0
|Минск
|Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
|27.05.2023
|1' - 90'
|Минск
|1:1
|Динамо
|Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минск
|8
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.06.2023
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|02.06.2023
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:0
|Минск (Минск)
|27.05.2023
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:1
|Динамо (Минск)
|06.05.2023
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:2
|Гомель (Гомель)
|30.04.2023
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Минск (Минск)
|23.04.2023
|1' -90'
|Минск (Минск)
|0:1
|Неман (Гродно)
|14.04.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:0
|Минск (Минск)
|25'
|08.04.2023
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|64'