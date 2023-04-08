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    Максим Касараб - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Максим
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Касараб
    Команда Минск
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 июня 2003 (20 лет)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.06.2023 1' - 90' Минск 2:1 Сморгонь Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
    02.06.2023 1' - 90' Динамо-Брест 1:0 Минск Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
    27.05.2023 1' - 90' Минск 1:1 Динамо Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Минск 8 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.06.2023 1' -90' Минск (Минск) 2:1 Сморгонь (Сморгонь)
    02.06.2023 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:0 Минск (Минск)
    27.05.2023 1' -90' Минск (Минск) 1:1 Динамо (Минск)
    06.05.2023 1' -90' Минск (Минск) 2:2 Гомель (Гомель)
    30.04.2023 1' -90' Шахтер (Солигорск) 1:0 Минск (Минск)
    23.04.2023 1' -90' Минск (Минск) 0:1 Неман (Гродно)
    14.04.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:0 Минск (Минск)
    25'
    08.04.2023 1' -90' Минск (Минск) 2:2 БАТЭ (Борисов)
    64'
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