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    Радек Витек - статистика

    #21 | Вратарь
    Имя Радек
    Фамилия Витек
    Команда Аккрингтон Стэнли
    Состав Основной
    Родной город Всетин
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 24 октября 2003 (20 лет)
    Рост 198
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Милтон Кинс Донс 2:1 Аккрингтон Стэнли Англия. Вторая лига, 32 тур
    03.02.2024 1' - 90' Аккрингтон Стэнли 0:0 Гримсби Таун Англия. Вторая лига, 31 тур
    27.01.2024 1' - 90' Форест Грин 0:1 Аккрингтон Стэнли Англия. Вторая лига, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    Россия
    Мобильная версия
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