Статистика по турнирам

Испания. Сегунда 2026/2027 Испания. Сегунда 2025/2026 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Серия В 2023/2024