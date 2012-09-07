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    Александр Кульчий - статистика

    Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Николаевич
    Фамилия Кульчий
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 ноября 1973 (49 лет)
    Рост 181
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Белоруссия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.09.2012 46' -90' Франция 3:1 Белоруссия
    07.09.2012 1' -90' Грузия 1:0 Белоруссия
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