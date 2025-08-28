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Agon Sadiku
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Agon Sadiku - статистика
КуПС
#11 | Нападающий
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Лига конференций 2023/2024
Норвегия. Элитсериен 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
КуПС
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
КуПС
0 : 2
28.08.2025
Мидтьюлланд
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Мидтьюлланд
4 : 0
21.08.2025
КуПС
83' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
КуПС
1 : 0
14.08.2025
РФШ
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
РФШ
1 : 2
06.08.2025
КуПС
Был в запасе
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