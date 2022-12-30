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    Хавьер Симонс - статистика

    #35 | Полузащитник
    Имя Хавьер
    Фамилия Симонс
    Команда Халл Сити
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 февраля 2003 (20 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.04.2023 89' - 90' Халл Сити 1:0 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 41 тур
    07.04.2023 Был в запасе Сандерленд 4:4 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 40 тур
    01.04.2023 Был в запасе Халл Сити 0:0 Ротерхэм Англия. Чемпионшип, 39 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халл Сити 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2023 89' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    07.04.2023 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 4:4 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    01.04.2023 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    11.03.2023 1' -46' Ковентри (Ковентри) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    03.03.2023 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    25.02.2023 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    18.02.2023 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:0 Престон (Престон)
    04.02.2023 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:0 Кардифф (Кардифф)
    28.01.2023 90' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    30.12.2022 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    16.10.2022 82' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
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