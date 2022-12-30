Хавьер Симонс - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Хавьер
|Фамилия
|Симонс
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Хавьер
|Фамилия
|Симонс
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.04.2023
|89' - 90'
|Халл Сити
|1:0
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 41 тур
|07.04.2023
|Был в запасе
|Сандерленд
|4:4
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 40 тур
|01.04.2023
|Был в запасе
|Халл Сити
|0:0
|Ротерхэм
|Англия. Чемпионшип, 39 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2023
|89' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|07.04.2023
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|4:4
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|01.04.2023
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|11.03.2023
|1' -46'
|Ковентри (Ковентри)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|03.03.2023
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|25.02.2023
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|18.02.2023
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:0
|Престон (Престон)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:0
|Кардифф (Кардифф)
|28.01.2023
|90' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|30.12.2022
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|16.10.2022
|82' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)