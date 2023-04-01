Максим Гаевой - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Артемович
|Фамилия
|Гаевой
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гродно
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Максим
|Отчество
|Артемович
|Фамилия
|Гаевой
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гродно
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.04.2023
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ
|2:1
|Сморгонь
|Белоруссия. Высшая лига, 2 тур