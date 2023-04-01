Владислав Мелько - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Мелько
|Команда
|Торпедо-БелАЗ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вороново
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июля 2004 (18 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Мелько
|Команда
|Торпедо-БелАЗ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вороново
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июля 2004 (18 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|1' - 90'
|Белшина
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|01.04.2023
|1' - 90'
|Торпедо-БелАЗ
|2:1
|Сморгонь
|Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо-БелАЗ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|01.04.2023
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:1
|Сморгонь (Сморгонь)