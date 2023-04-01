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    Владислав Мелько - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Владислав
    Отчество Петрович
    Фамилия Мелько
    Команда Торпедо-БелАЗ
    Состав Основной
    Родной город Вороново
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 июля 2004 (18 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 1' - 90' Белшина 0:0 Торпедо-БелАЗ Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
    01.04.2023 1' - 90' Торпедо-БелАЗ 2:1 Сморгонь Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо-БелАЗ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 1' -90' Белшина (Бобруйск) 0:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    01.04.2023 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 2:1 Сморгонь (Сморгонь)
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