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    Ромен Эсс - статистика

    #50 | Полузащитник
    Имя Ромен
    Фамилия Эсс
    Команда Миллуолл
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 мая 2005 (17 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.04.2023 64' - 90' Халл Сити 1:0 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 41 тур
    07.04.2023 82' - 90' Миллуолл 0:0 Лутон Таун Англия. Чемпионшип, 40 тур
    01.04.2023 Был в запасе Вест Бромвич 0:0 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 39 тур
    18.03.2023 75' - 90' Миллуолл 0:1 Хаддерсфилд Таун Англия. Чемпионшип, 38 тур
    14.03.2023 Был в запасе Миллуолл 2:1 Суонси Англия. Чемпионшип, 37 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Миллуолл 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2023 64' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    07.04.2023 82' -90' Миллуолл (Лондон) 0:0 Лутон Таун (Лутон)
    01.04.2023 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Миллуолл (Лондон)
    18.03.2023 75' -90' Миллуолл (Лондон) 0:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    14.03.2023 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:1 Суонси (Суонси)
    11.03.2023 Был в запасе Рединг (Рединг) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    04.03.2023 69' -90' Миллуолл (Лондон) 2:3 Норвич Сити (Норвич)
    28.02.2023 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 2:2 Миллуолл (Лондон)
    25.02.2023 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    21.02.2023 72' -90' Миллуолл (Лондон) 1:1 Бернли (Бернли)
    18.02.2023 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 3:2 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    14.02.2023 75' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    11.02.2023 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Миллуолл (Лондон)
    21.01.2023 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    14.01.2023 83' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    01.01.2023 83' -90' Миллуолл (Лондон) 3:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    29.12.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:0 Бристоль Сити (Бристоль)
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