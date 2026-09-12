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Англия. Чемпионшип
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Миллуолл
Ромен Эсс
Статистика
€ 10 млн
Ромен Эсс - статистика
Миллуолл
13 мая 2005 (21)
#11 | Полузащитник
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
3 : 1
12.09.2026
Миллуолл
1' - 46'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Миллуолл
0 : 1
08.09.2026
Ньюкасл
1' - 62'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Миллуолл
4 : 0
05.09.2026
Болтон
1' - 65'
Статистика по турнирам
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Англия. Чемпионшип 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Миллуолл
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Миллуолл
0 : 1
08.09.2026
Ньюкасл
1' - 62'
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