Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Горан Миложко - статистика

Атырау
5 января 1994 (32)
#5 | Полузащитник
189 см
Черногория
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Туран
12
1
0
2
0
Атырау
10
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Елимай
3 : 2
26.10.2025
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Атырау
1 : 1
18.10.2025
Женис
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Улытау
1 : 5
27.09.2025
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Атырау
1 : 0
13.09.2025
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Кайсар
0 : 0
23.08.2025
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Жетысу
0 : 0
17.08.2025
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Атырау
1 : 1
09.08.2025
Туран
1' - 90'
13'
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
20.07.2025
Атырау
1' - 90'
5'
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Актобе
2 : 0
05.07.2025
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Атырау
0 : 0
28.06.2025
Окжетпес
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Елимай
2 : 1
21.06.2025
Туран
66' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Улытау
2 : 1
31.05.2025
Туран
1' - 90'
45'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Туран
1 : 2
25.05.2025
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Кайсар
1 : 0
18.05.2025
Туран
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Туран
1 : 0
10.05.2025
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Туран
0 : 0
03.05.2025
Жетысу
1' - 90'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Ордабасы
1 : 0
27.04.2025
Туран
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Туран
1 : 1
20.04.2025
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Кызыл-Жар
2 : 3
05.04.2025
Туран
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Туран
1 : 2
29.03.2025
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Актобе
2 : 1
09.03.2025
Туран
1' - 90'
55'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Туран
2 : 0
02.03.2025
Окжетпес
1' - 90'
Главные новости
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
4
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
4
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
3
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
6
Лунин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:07
Португальский агент раскрыл, чью сторону выбрали болельщики в конфликте Роналду и Жезуша
08:55
5
Погребняк тремя словами описал завершение карьеры Дзюбы
08:45
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+