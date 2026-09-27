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МЛС 2026
Команды
Чикаго Файр
Маурисио Пинеда
Статистика
€ 1,20 млн
Маурисио Пинеда - статистика
Чикаго Файр
17 октября 1997 (28), Чикаго
#22 | Защитник
185 см
США
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Шарлотт
0 : 1
27.09.2026
Чикаго Файр
75' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Нэшвилл
3 : 0
20.09.2026
Чикаго Файр
79' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Чикаго Файр
1 : 2
14.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Чикаго Файр
1 : 1
10.09.2026
Интер Майами
90' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Торонто
4 : 4
06.09.2026
Чикаго Файр
78' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2026
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чикаго Файр
17
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Шарлотт
0 : 1
27.09.2026
Чикаго Файр
75' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Нэшвилл
3 : 0
20.09.2026
Чикаго Файр
79' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Чикаго Файр
1 : 2
14.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Чикаго Файр
1 : 1
10.09.2026
Интер Майами
90' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Торонто
4 : 4
06.09.2026
Чикаго Файр
78' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Сиэтл
2 : 2
29.08.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Орландо Сити
1 : 2
20.08.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Чикаго Файр
2 : 1
17.08.2026
Портленд
82' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Чикаго Файр
2 : 1
02.08.2026
Шарлотт
88' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 1
26.07.2026
Чикаго Файр
63' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Интер Майами
3 : 2
23.07.2026
Чикаго Файр
63' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Чикаго Файр
2 : 1
24.05.2026
Торонто
1' - 61'
США. МЛС, 14 тур
Монреаль
0 : 2
16.05.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 3
14.05.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Чикаго Файр
1 : 3
09.05.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
80' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Чикаго Файр
2 : 3
03.05.2026
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Чикаго Файр
5 : 0
26.04.2026
Канзаc Сити
84' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Цинциннати
3 : 3
19.04.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Чикаго Файр
1 : 0
12.04.2026
Атланта Юнайтед
68' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Чикаго Файр
1 : 0
05.04.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
21.03.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Чикаго Файр
1 : 2
15.03.2026
Ди Си Юнайтед
65' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Коламбус
0 : 0
08.03.2026
Чикаго Файр
1' - 55'
США. МЛС, 2 тур
Чикаго Файр
3 : 0
28.02.2026
Монреаль
1' - 89'
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
22.02.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
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