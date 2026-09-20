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Росарио Сентраль
Энцо Копетти
Статистика
€ 2,50 млн
Энцо Копетти - статистика
Росарио Сентраль
16 января 1996 (30)
#22 | Нападающий
180 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Росарио Сентраль
1 : 0
20.09.2026
Архентинос Хуниорс
1' - 90'
Аргентина. Примера, 9 тур
Тигре
0 : 1
13.09.2026
Росарио Сентраль
1' - 90'
Аргентина. Примера, 8 тур
Росарио Сентраль
1 : 1
06.09.2026
Ньюэллс Олд Бойз
1' - 76'
45'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Кубок Либертадорес 2026
Аргентина. Примера 2025
Аргентина. Примера 2024
Копа Судамерикана 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шарлотт
9
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 15 тур
Шарлотт
2 : 0
05.05.2024
Портленд
77' - 90'
90'
США. МЛС, 14 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
28.04.2024
Шарлотт
1' - 64'
США. МЛС, 13 тур
Шарлотт
0 : 3
22.04.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 61'
США. МЛС, 10 тур
Шарлотт
3 : 2
14.04.2024
Торонто
1' - 79'
39'
США. МЛС, 9 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
07.04.2024
Шарлотт
71' - 90'
90'
США. МЛС, 8 тур
Шарлотт
1 : 1
31.03.2024
Цинциннати
74' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Торонто
1 : 0
09.03.2024
Шарлотт
1' - 71'
США. МЛС, 2 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
03.03.2024
Шарлотт
1' - 83'
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
1 : 0
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
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