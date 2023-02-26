Эйдан Моррис - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Эйдан
|Фамилия
|Моррис
|Команда
|Коламбус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 ноября 2001 (21 год)
|Рост
|175
|Имя
|Эйдан
|Фамилия
|Моррис
|Команда
|Коламбус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 ноября 2001 (21 год)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|1' - 90'
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|Коламбус
|США. МЛС, 9 тур
|02.04.2023
|1' - 90'
|Коламбус
|4:0
|Реал Солт-Лейк
|США. МЛС, 8 тур
|14' 53'
|26.03.2023
|1' - 90'
|Коламбус
|6:1
|Атланта Юнайтед
|США. МЛС, 6 тур
|14'
|19.03.2023
|1' - 90'
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:1
|Коламбус
|США. МЛС, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коламбус
|7
|3
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|1' -90'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|0:2
|Коламбус (Коламбус)
|02.04.2023
|1' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|4:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|14' 53'
|26.03.2023
|1' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|6:1
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|14'
|19.03.2023
|1' -90'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|2:1
|Коламбус (Коламбус)
|12.03.2023
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|1:1
|Коламбус (Коламбус)
|77' 66'
|05.03.2023
|1' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|2:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|26.02.2023
|1' -76'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|4:1
|Коламбус (Коламбус)
|39'