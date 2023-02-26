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    Эйдан Моррис - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Эйдан
    Фамилия Моррис
    Команда Коламбус
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 ноября 2001 (21 год)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 1' - 90' Ди Си Юнайтед 0:2 Коламбус США. МЛС, 9 тур
    02.04.2023 1' - 90' Коламбус 4:0 Реал Солт-Лейк США. МЛС, 8 тур
    14' 53'
    26.03.2023 1' - 90' Коламбус 6:1 Атланта Юнайтед США. МЛС, 6 тур
    14'
    19.03.2023 1' - 90' Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус США. МЛС, 5 тур
    Статистика по турнирам
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