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    Матвей Дуксо - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Матвей
    Отчество Владиславович
    Фамилия Дуксо
    Команда Сморгонь
    Состав Основной
    Родной город Сморгонь
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 апреля 2003 (20 лет)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.04.2023 80' - 90' Сморгонь 0:4 Ислочь Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
    01.04.2023 46' - 90' Торпедо-БелАЗ 2:1 Сморгонь Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
    59'
    19.03.2023 79' - 90' Сморгонь 1:0 Белшина Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
    84'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сморгонь 3 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.04.2023 80' -90' Сморгонь (Сморгонь) 0:4 Ислочь (Минский район)
    01.04.2023 46' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 2:1 Сморгонь (Сморгонь)
    59'
    19.03.2023 79' -90' Сморгонь (Сморгонь) 1:0 Белшина (Бобруйск)
    84'
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