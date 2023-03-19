Матвей Дуксо - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Матвей
|Отчество
|Владиславович
|Фамилия
|Дуксо
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сморгонь
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 2003 (20 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Матвей
|Отчество
|Владиславович
|Фамилия
|Дуксо
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сморгонь
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 2003 (20 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.04.2023
|80' - 90'
|Сморгонь
|0:4
|Ислочь
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|01.04.2023
|46' - 90'
|Торпедо-БелАЗ
|2:1
|Сморгонь
|Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
|59'
|19.03.2023
|79' - 90'
|Сморгонь
|1:0
|Белшина
|Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
|84'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сморгонь
|3
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.04.2023
|80' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|0:4
|Ислочь (Минский район)
|01.04.2023
|46' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|59'
|19.03.2023
|79' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:0
|Белшина (Бобруйск)
|84'