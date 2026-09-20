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Дания. Суперлига
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Орхус
Якоб Андерсен
Статистика
€ 400 тыс
Якоб Андерсен - статистика
Орхус
26 января 2004 (22)
#26 | Защитник
183 см
Дания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 9 тур
Хорсенс
2 : 2
20.09.2026
Орхус
84' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
2 : 0
13.09.2026
Орхус
42' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
2 : 2
05.09.2026
Силькеборг
71' - 90'
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Дания. Суперлига 2025/2026
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Дания. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Орхус
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Хорсенс
2 : 2
20.09.2026
Орхус
84' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
2 : 0
13.09.2026
Орхус
42' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
2 : 2
05.09.2026
Силькеборг
71' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
2 : 1
30.08.2026
Орхус
61' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Орхус
2 : 2
23.08.2026
Оденсе
1' - 46'
Дания. Суперлига, 4 тур
Виборг
2 : 1
14.08.2026
Орхус
1' - 85'
Дания. Суперлига, 1 тур
Орхус
1 : 1
25.07.2026
Брондбю
1' - 76'
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