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    Миккел Кристенсен - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Миккел
    Фамилия Кристенсен
    Команда Орхус
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 июля 2006 (16 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.04.2023 Был в запасе Орхус 1:1 Рандерс Дания. Суперлига, 1 тур
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