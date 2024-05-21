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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Копенгаген
Орхус - Копенгаген: обзор матча 21 мая 2024
Орхус
21.05.2024, вторник, 20:00
Дания. Суперлига, группа A, 9 тур
3 : 2
Завершен
Копенгаген
15'
М. Эмиль Мадсен
28'
М. Эмиль Мадсен
45+2'
М. Эмиль Мадсен
13'
О. Стейнн Оскарссон
80'
О. Стейнн Оскарссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Копенгаген
Замена
B. Hvidt
️️️️
Д. Линкс
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Беймо
89'
Желтая карточка
Я. Андерсен
88'
87'
Замена
Л. Лерагер
️️️️
М. Эльюнусси
Замена
Я. Андерсен
️️️️
М. Кнудсен
84'
80'
ГОЛ! 3:2!
О. Стейнн Оскарссон
76'
Замена
К. Серенсен
️️️️
П. Анкерсен
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
Н. Поульсен
74'
64'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
Желтая карточка
Н. Поульсен
59'
46'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Б. Мелинг
46'
Замена
В. Клем
️️️️
Э. Ахури
ГОЛ! 3:1!
М. Эмиль Мадсен
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
М. Эмиль Мадсен
Пас отдал
Т. Бек
28'
ГОЛ! 1:1!
М. Эмиль Мадсен
Пас отдал
М. Андерсон
15'
13'
ГОЛ! 0:1!
О. Стейнн Оскарссон
Пас отдал
Э. Ахури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
31
Тобиас Бек
ПВ
11
Джифт Линкс
ПВ
9
Патрик Мортенсен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
99
Элиас Ахури
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
25
Миккел Кристенсен
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
16
Tobias Bach
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
2-4-2-1
1
Пикок-Фаррел
5
Тингагер
2
Беймо
23
Андерсон
6
Поульсен
21
Мадсен
4
Кнудсен
31
Бек
11
Линкс
9
Мортенсен
3-2-3-2
25
Грабара
12
Йелерт
26
Маккена
2
Анкерсен
4
Дикс
24
Мелинг
99
Ахури
10
Эльюнусси
8
Маттссон
8
Фалк-Йенсен
9
Оскарссон
4
Кнудсен
26
Андерсен
26
Андерсен
4
Кнудсен
11
Линкс
22
22
11
Линкс
6
Поульсен
29
Брандхоф
29
Брандхоф
6
Поульсен
2
Анкерсен
3
Серенсен
3
Серенсен
2
Анкерсен
99
Ахури
36
Клем
36
Клем
99
Ахури
10
Эльюнусси
21
Лерагер
21
Лерагер
10
Эльюнусси
8
Фалк-Йенсен
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
8
Фалк-Йенсен
24
Мелинг
17
Ларссон
17
Ларссон
24
Мелинг
Остались в запасе
Орхус
Копенгаген
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
25
Миккел Кристенсен
ЦЗ
16
Tobias Bach
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
31
Рунар Рунарссон
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
25
Миккел Кристенсен
ЦЗ
16
Tobias Bach
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Орхус - Копенгаген
3
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
4
11
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
16
14
Офсайды
2
3
Количество передач
441
525
Сейвы
9
1
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Jorgen Daugbjerg Burchardt, Denmark
Стадион:
Ceres Park, Aarhus
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