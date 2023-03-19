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    Гиорги Гочолеишвили - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Гиорги
    Фамилия Гочолеишвили
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Родной город Кутаиси
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 февраля 2001 (22 года)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 1' - 90' Шахтер 1:0 Металлист Украина. Премьер-лига, 20 тур
    02.04.2023 1' - 72' Черноморец 2:2 Шахтер Украина. Премьер-лига, 19 тур
    18'
    19.03.2023 1' - 46' Шахтер 2:0 Рух Украина. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Грузия 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.03.2023 70' -90' Грузия 1:1 Норвегия
    90'
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