Гиорги Гочолеишвили - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Гиорги
|Фамилия
|Гочолеишвили
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кутаиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|178
|Имя
|Гиорги
|Фамилия
|Гочолеишвили
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кутаиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|1' - 90'
|Шахтер
|1:0
|Металлист
|Украина. Премьер-лига, 20 тур
|02.04.2023
|1' - 72'
|Черноморец
|2:2
|Шахтер
|Украина. Премьер-лига, 19 тур
|18'
|19.03.2023
|1' - 46'
|Шахтер
|2:0
|Рух
|Украина. Премьер-лига, 18 тур