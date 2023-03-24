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    Ивайло Марков - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Ивайло
    Фамилия Марков
    Состав Без клуба
    Родной город София
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 июня 1997 (25 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болгария 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.03.2023 1' -46' Венгрия 3:0 Болгария
    24.03.2023 Был в запасе Болгария 0:1 Черногория
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